В Сочи планируют открыть дополнительные офисы МФЦ Многофункциональные центры Олимпийской столицы переходят в ведение края

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Отделения МФЦ в Сочи с 1 января 2018 года переходят в ведение края. Правда, горожан, пользующихся услугами многофункциональных центров, это нововведение напрямую не коснется.

- Каждый заявитель сможет, как и прежде, посетить МФЦ, сдать и получить необходимые документы. Ныне существующие офисы продолжат свою деятельность по уже известным адресам во всех четырех районах нашего города. При этом жители Краснодарского края смогут пользоваться услугами центров «Мои Документы» по принципу экстерриториальности, то есть подавать документы в любой МФЦ на территории региона, - пояснил директор МФЦ Сочи Илья Просветов.

Но на этом изменения не закончатся. В данный момент руководством многофункциональных центров рассматривается возможность увеличения офисов на территории города, поскольку услугами по принципу «единого окна» пользуются не только местные жители, но и отдыхающие здесь туристы.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что переход на централизованную систему повысит эффективность работы центров. Со следующего года финансирование деятельности МФЦ будет осуществляться за счет средств краевого бюджета, что позволит снизить нагрузку на бюджет Сочи.