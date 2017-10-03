Названы первые улицы Сочи, на которых заборы заменят на живые изгороди Кустарники заменят как небольшие, так и глухие заборы

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

Сочи в ближайшем будущем станет еще более привлекательным. Муниципалитет намерен заменить все заборы в городе на живые изгороди. Кустарники заменят как небольшие, так и глухие заборы. Это улучшит внешний облик города и микроклимат, уверены авторы проекта. Сначала растения высадят у заборов, а когда они подрастут, ограждения демонтируют.

- Это программа не одного года. Рассчитана она на ближайшие пять лет, ведь ее реализация зависит от скорости роста кустарников и деревьев, которые будут служить изгородью, - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.

О том, с какой улицы начнется эксперимент сегодня озвучил на пленарном заседании мэр города Анатолий Пахомов. По заверению главы муниципалитета, первой живыми изгородями украсят улицу Виноградная. На ее преображение, которое начнется уже в 2018-м году, из муниципального бюджета выделят 12 млн рублей.

Далее, кустарники закроют заборы на всей прибрежной части Олимпийской столицы, в частности на улицах Театральная, Орджоникидзе и Несебрская.