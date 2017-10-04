Вслед за узбеками и украинцами Сочи покинули граждане Армении Гражданам Армении пришлось уехать из Сочи и вернуться на Родину

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Четверым гражданам Армении пришлось покинуть курорт, несмотря на то, что в Сочи они проживали на законных основаниях. Однако специальных пропусков, допускающих нахождение в пограничной зоне, у мужчин не оказалось. Что и послужило поводом для их выдворения из России с последующим ограничением въезда в страну в течение 5 лет.

Перед тем, как уехать из Олимпийской столицы, мужчинам пришлось заплатить административный штраф всё по той же причине. Удивительно, что регистрация по месту пребывания с действительными сроками и разрешения на работу в Сочи у них имелись, а вот получить пропуска они не потрудились, сообщают в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю. А без них, как известно, работать в районе Весёлого иностранным гражданам нельзя, потому как он располагается недалеко от границы с Абхазией.

Это не первый случай выдворения. Только за последние 2 недели мы сообщали о том, что Сочи пришлось покинуть рабочим из Узбекистана и рабочим из Украины. В связи с этим напоминаем, что пограничная зона охватывает следующую территорию: Нижнешиловский сельский округ Адлерского района (Верхневеселое, Нижняя Шиловка, Черешня, Ермоловка, Аибга), расположенные в междуречье Мзымты и Псоу слева от автомобильной дороги М-27.