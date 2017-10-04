Эксперты назвали самую «кривую» улицу Сочи Олимпийская столица признана чемпионом по городским дорогам с изгибами и поворотами

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Компания «Яндекс» провела весьма необычное исследование и нашла самые кривые, короткие, извилистые и длинные улицы России. Как выяснили специалисты в нашей стране имеется 6569 улиц Ленина, 3877 улиц Гагарина и 2958 улиц Кирова. А вот Пушкин даже не вошел в тройку.

Самой длинной городской магистралью могут похвастаться жители Перми. Там улица Восточный Обход растянулась на 22,6 километра. Среди городских улиц короче всех оказался переулок Титова в Ростове-на-Дону. Его протяженность всего 30 метров.

А вот Сочи признан чемпионом по улицам с изгибами и поворотами. На курорте находятся 15 из 100 самых извилистых улиц, тогда как в других городах - по одной-две.

Так, например, улица Дорога на Большой Ахун в Сочи имеет 56 поворотов и уступает по своей извилистости только Английской Аллее в Павловске близ Санкт-Петербурга. В топ-10 кривых городских магистралей России также вошли такие сочинские улицы как, Скальная в селе Монастырь, Новороссийское шоссе (48 поворотов), Камская (45 поворотов), Владимировская (37) и Кропоткинская (35).

Помимо длинных, коротких, кривых и извилистых улиц в России есть еще множество улиц самой причудливой формы. Например, улица Веревченко в городе Стародубе Брянской области образует три петли, Хохлатская улица в селе Землянск Воронежской области занимает целый квартал, а улица Круглая на хуторе Елань в Ростовской области на самом деле не круглая, а крестообразная.

- Общая длина российских улиц - более 395 тысяч километров. Пешеходу, который движется со скоростью 5 километров в час и никогда не останавливается, понадобится более девяти лет, чтобы пройти по всем ним. За это время он сможет добраться по российским улицам до Луны - если, конечно, сначала вытянуть их по прямой. Хотя три четверти улиц и так прямые - их длина почти равна кратчайшему расстоянию между началом и концом, - заключают исследователи.