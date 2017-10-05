В Сочи улицу Несебрскую сделают пешеходной и откроют транспортный call-центр По специальным телефонам туристы смогут получить полную информацию о маршрутах общественного транспорта

Автор фото: http://votezde.org

В преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году, в Сочи появится транспортный колл-центр. Его создадут для удобства гостей футбольного праздника. Операторы, разговаривающие на четырех языках, смогут ответить на все вопросы о работе общественного транспорта курорта.

В ближайшее время также заработает городской интернет-портал для болельщиков и мобильное приложение с информацией о маршрутах общественного транспорта. На площади Южного мола морского порта на период проведения футбольного турнира будет организована развлекательная программа в фан-зоне.

- Площадка будет работать на безвозмездной основе с утра до вечера, практически ежедневно за исключением безматчевых дней. На этот период мы планируем сделать улицу Несебрскую пешеходной, чтобы было всем комфортно и уютно, - отметил заместитель главы Сочи Сергей Юрченко.