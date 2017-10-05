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В Сочи при закладке в тайник наркотика задержана 18-летняя девушка Подозреваемая приехала на курорт с целью сбыта наркотических средств

Автор фото: http://nc-parus.com.ua

Сочинские полицейские с поличным задержали подозреваемую в распространении наркотиков.

- В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по городу Сочи на территории центрального района города-курорта были выявлены «закладки» с наркотическим веществом, что подтвердила проведенная экспертиза, - сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Стражам порядка удалось выяснить, что тайники с «солью» оставляла 18-летняя приезжая из республики Бурятии. При осуществлении очередной закладки подозреваемую задержали с поличным.

В отделе полиции задержанная пояснила, что приехала в Сочи с целью сбыта наркотических средств. Вероятнее всего, ближайшие несколько лет девушка проведет в местах не столь отдаленных. Максимальное наказание, предусмотренное по данной статье, составляет 15 лет лишение свободы.