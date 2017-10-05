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#ЯмерзнуВсвоейКвартире. Сочинцы смогут пожаловаться на холод в доме В социальных сетях Краснодарского края в преддверии отопительного сезона запустили специальную акцию

Автор фото: http://domsdelat.ru

Своеобразную «горячую линию» в социальных сетях открывает региональное отделение ОНФ в преддверии отопительного сезона. Активисты движения предлагают принять участие в акции #ЯмерзнуВсвоейКвартире, которая позволит индивидуально решать каждый поступивший таким образом сигнал.

На подобный шаг общественные деятели вынуждены были пойти после того, как за отопительный период 2016-2017 гг. в региональное отделение ОНФ в Краснодарском крае поступило более 40 сигналов из разных муниципальных образований о некачественном отоплении в многоэтажных домах.

- Ребята будут выезжать по указанным адресам и к сигналу из социальных сетей дополнительно приложат фотоматериалы технического состояния базы. Это позволит ускорить процесс проверок, – пояснила активист ОНФ в Краснодарском крае Валерия Мараховская.

Впоследствии все материалы будут переданы в Жилищную инспекцию Краснодарского края.

- Данный мониторинг будет действовать на протяжении всего отопительного сезона 2017–2018 гг. Он позволит решать вопросы некачественной подачи тепла в многоэтажные дома в Краснодарском крае. Но самое главное, после завершения отопительного сезона у нас появится полная картина проблемных зон, где происходят системные перебои с подачей тепла, и здесь уже будет необходимо работать министерству ЖКХ Краснодарского края, куда и будут переданы итоговые материалы. Ведь цель мониторинга не наказать, а совместными усилиями искоренить проблему, – уточнила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», автор проекта, депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Отопительный сезон официально в Краснодарском крае стартует 15 октября. Для участия в акции необходимо произвести фотофиксацию градусника в квартире, поставить хэштег #ЯмерзнуВсвоейКвартире, указать город, улицу, дом и опубликовать в социальных сетях, также возможно направить текстовое сообщение на электронную почту 23region@onf.ru.