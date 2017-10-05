Гражданам Армении пришлось уехать из Сочи и вернуться на Родину

День учителя. Кубанцы признались, каких педагогов запомнили больше всего Сегодня более 2 миллионов преподавателей отметили свой профессиональный праздник

Автор фото: http://aberonfci.ru

В течение дня поздравления от своих учеников принимают 2,5 миллиона человек, в числе которых учителя школ, преподаватели вузов, а также воспитатели детских садов. Лучших из них сегодня наградят в Кремле, где подведут итоги конкурса «Учитель года».

В преддверии праздника служба исследований HeadHunter провела опрос среди 1 194 соискателей, чтобы выяснить, как жители Краснодарского края относятся к профессии учителя, кого из школьных учителей они помнят и что ценят в профессии учителя больше всего.

Абсолютное большинство кубанцев, а именно 99 % заявили, что помнят своих учителей. При этом 46% жителей края признались - самый запоминающийся учитель преподавал русский язык и литературу. На втором месте (43%) оказались наставники из начальных классов. Третье место осталось за математиками. А вот учителя экономики и ОБЖ смогли вспомнить лишь 5 и 8 человек из 100 опрошенных.

Привить интерес к предмету у 91% респондентов смогли преподаватели по обществознанию. Среди самых любимых предметов (благодаря учителям) также были озвучены музыка\пение (89%) и экономика (89%).

- Для 68% респондентов учителя никак не повлияли на выбор профессии, в то время как 32% признались в их влиянии на будущую деятельность, - подчеркнули аналитики. - Больше половины опрошенных жителей Краснодарского края (68%) отметили, что на данный момент не поддерживают отношения со своими учителями, 27% респондентов периодически встречаются или созваниваются, а 5% общаются на постоянной основе.

Ну и самыми предсказуемыми стали ответы на вопрос, что для учителя самое важное.

76% кубанцев ответили, что педагог должен хорошо знать свой предмет. Второе и третье место заняли любовь к профессии и детям (43% и 38% соответственно). Терпение отметили 36% респондентов.

Поэтому обширных знаний, любви и, конечно же, безграничного терпения вам - творцы человеческих душ.