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В Сочи дикие еноты воруют продукты, гоняют кур и спят в постели горожан Жители курорта страдают от нашествия хищных млекопитающих

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Жители улицы Леси Украинки Хостинского района Сочи жалуются на нашествие енотов. Голодные зверьки залезают во дворы, гоняют кур, воруют яйца, виноград и помидоры. Один мохнатый «разбойник» даже залез в постель к местному жителю.

Однако работники Кавказского заповедника призывают с пониманием относится к фактам проникновения енотов в частные подворья и учинения ими беспорядков.

- Не надо создавать панику. Судя по рассказам горожан, неподалеку от них поселились молодые еноты. Осенью всегда идет естественный процесс расселения у млекопитающих, подобный тому, как у людей повзрослевшие дети уезжают от родителей. Еноты не представляют никакой опасности для человека. Это маленькие зверушки ростом с кошку, - прокомментировал порталу Юга.ру эксперт WWF, главный научный сотрудник Кавказского заповедника Анатолий Кудактин.

Однако не все специалисты уверены в безобидности этих хищных млекопитающих. Загнанный в угол енот по силе и проворству намного превосходит собак. Поэтому при встрече с ним лучше разойтись миром, отпугнув животное.