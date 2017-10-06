Ответит за полмиллиона. На злостного неплательщика в Сочи завели уголовное дело Должник неоднократно получал предупреждения от судебных приставов-исполнителей

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В Сочи неплательщик алиментов пойдет под суд. Длительное время 50-летний сочинец не желал исполнять свой родительский долг. Мужчина отказывался перечислять денежные средства на содержание собственного ребенка. Таким образом отец задолжал своей бывшей супруге 550 тысяч рублей.

Неоднократно должник получал предупреждения от судебных приставов-исполнителей, а в апреле текущего года даже был привлечен к административной ответственности (ст. 5.35 прим. 1 КоАП РФ), получив наказание в виде 150 часов обязательных работ. Однако горе-отец не сделал из этого никаких выводов. Долг не только не был погашен, но и продолжал увеличиваться.

- В связи с этим в отношении жителя Сочи возбудили уголовное дело, - сообщает пресс-служба Управления ФССП РФ по Краснодарскому краю. – В скором времени материалы будут переданы в суд.