Осторожно! Новый вид мошенничества при сделках с недвижимостью Жертвами аферистов рискуют стать покупатели, желающие приобрести недвижимость без ремонта

Автор фото: http://aziatrip.ru

Недвижимость всегда была лакомым кусочком для мошенников, поэтому они не перестают изобретать все новые и новые способы «отнятия» заветного жилья у доверчивых граждан. Государственная нотариальная палата РФ нашла новый вид мошенничества, который стал практиковаться на рынке жилья. Собственнику возвращается квартира, однако, уже с ремонтом от нового владельца.

Жертвами аферистов рискуют стать покупатели, желающие приобрести недвижимость в очень плохом состоянии или в новостройке. Очевидно, что клиент будет делать в ней ремонт. Многие покупатели даже во время сделки делятся своими планами.

Суть обмана заключается в том, что после продажи жилья собственник выжидает, пока новый владелец сделает ремонт, а потом подает иск в суд о признании сделки недействительной, ссылаясь на психическое нарушение.

В первую очередь продажа проводится от лица, действительно страдающего психологическим расстройством. В день заключения сделки опекуны умышленно обращаются в психиатрическое заведение с жалобами на состояние здоровья будущего продавца. И во время судебного разбирательства так называемый продавец заявляет, что при заключении сделки он вообще-то ничего не помнит из-за приема им фармацевтических средств.

Российское законодательство напрямую не обязывает восполнить пострадавшему покупателю стоимость произведенных в квартире ремонтных работ. Также бывает и так, что человек не может обосновать факт проведенных работ (утрата чеков либо иных подтверждающих ремонт документов).

Чтобы не попасть на удочку мошенников следует внимательно изучить документы при сделках с недвижимостью по стоимости ниже рыночной или в результате «быстрой» продажи (квартира перешла в руки нынешнего владельца недавно).

Частично застраховаться от такого вида мошенничества помогут справки от продавца о том, что он не страдает психологическими нарушениями и не стоит на учете в медицинском учреждении, сообщает «Российская газета».