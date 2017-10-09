В Сочи обнаружили незаконные сбросы канализации в море По словам сочинцев, коммунальщики не торопятся устранять нарушения





В Сочи ведется работа по пресечению незаконных сбросов канализации в море. По данным муниципалитета, с февраля 2015 года выявлено и отработано более 17,5 тысячи проблемных объектов. В настоящее время работа продолжается по 1624 неканализованным объектам. Сейчас к этой работе подключился МУП г. Сочи «Водоканал».

- У нас на предприятии создана дополнительная подструктура, которая и будет курировать это направление, будет заниматься выявлением и пресечением несанкционированных сбросов на рельеф - уверяет руководитель службы охраны окружающей среды МУП г. Сочи «Водоканал» Никита Бригинец. - Работы ведутся, уже проверен Верещагинский ручей, выявлены места несанкционированных сбросов, совместно с региональным Минприроды выписаны предписания на устранение нарушений. Там, где не было собственников объекта, но были трубы – будут производиться отключения до выяснения обстоятельств и устранения нарушений.

Зачастую отключения от водоснабжения становятся едва ли не единственным действенным методом в борьбе с нарушителями. Именно так удалось «мотивировать» подключиться к канализации ресторан «Замок Двин». Поэтому глава города призвал специалистов муниципального предприятия быть жестче с нарушителями, а также не оставлять ни один случай без внимания, добиваться, чтобы все виновные в загрязнении окружающей среды Сочи были наказаны в соответствии с законом.

Борьба с неочищенными стоками продолжится до тех пор, пока все объекты не будут либо подключены к централизованной системе канализования, либо пока их владельцы не установят ЛОСы, которые при этом должны надлежащим образом обслуживаться и регулярно очищаться.

Обратиться с жалобой в МУП «Водоканал» можно по «горячей» линии 444-05-05, фото с указанием адреса, где происходит незаконный сброс, отправлять на электронную почту mail@svdk.su. Все запросы оперативно отрабатываются, сообщают в пресс-службе администрации Сочи.

Однако горожане не перестают выкладывать в социальные сети фотографии и видео, на которые видно, как канализационные стоки и другие нечистоты продолжают попадать в реки и море. К примеру, еще сегодня утром река Псахе на Мамайке была прозрачной, а в обед уже окрасилась в белый цвет. Кроме этого, прямо в Мзымту не первый день бодро льются канализационные стоки с КНС на переулке Ореховом в Красной Поляне и в реку Хоста с КНС Ялтинская. И устранять нарушения, по словам сочинцев, коммунальщики не торопятся.