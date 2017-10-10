Квитанции ООО «Сочиводоканал» за сентябрь не имеют юридической силы Арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону подтвердил законность расторжения договора аренды с данной компанией

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В Ростове-на-Дону 15-й Арбитражный апелляционный суд поставил точку в противостоянии муниципалитета и ООО «Сочиводоканала», подтвердив, что МУП г. Сочи «Водоканал» с 1 сентября 2017 года является единственной организацией, на законных основаниях эксплуатирующей водопроводно-канализационный комплекс Сочи.

Рассмотрев апелляционную жалобу ООО «Сочиводоканал», судебная инстанция оставила без изменения решение Арбитражного суда Краснодарского края о досрочном расторжении договора аренды муниципального имущества, принятое еще 4 августа 2017 года.

- Квитанции на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению, выставленный ООО «Сочиводоканал» за сентябрь этого года не имеют под собой юридической силы, - сообщает пресс-служба МУП г. Сочи «Водоканал». - В соответствии с законодательством РФ, вся абонентская база также должна быть передана новой эксплуатирующей организации. Но этого пока не произошло. Данные более чем на 130 тысяч абонентов, как в электронном, так и в бумажном виде вывезены за пределы офиса и находятся в распоряжении ООО «Сочиводоканал». Поэтому тысячи сочинцев вынуждены тратить свое время на поход в офисы ресурсоснабжающей организации. Сейчас прилагается максимум усилий, чтобы как можно быстрее собрать сведения о состоянии лицевых счетов абонентов и в дальнейшем в обычном рабочем режиме обеспечивать текущую оплату оказанных услуг.



Для уточнения суммы платежа жителям Сочи необходимо сообщить показания приборов учета по состоянию на 1 сентября 2017 года. Эти сведения будут включены в базу данных, абонент немедленно получит скорректированный счет, который он может оплатить в кассе предприятия, в отделениях «Сбербанка» и банка «Кубань-кредит», а также с помощью сервисов онлайн-платежей.

График работы центров оказания услуг МУП г. Сочи «Водоканал»



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