Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался от поездки в Сочи
Алмазбек Атамбаев был вынужден отказаться от запланированного рабочего визита в Сочи из-за сообщений о готовящихся в Киргизии массовых беспорядках, связанных с выборами 15 октября. Предполагалось, что глава государства примет участие в заседаниях Совета глав государств - участников СНГ и Высшего Евразийского экономического совета, который будет проходить на курорте 10-11 октября 2017 года.
В сообщении пресс-службы президента говорится о том, что правительство располагает доказательствами о подготовке массовых беспорядков в день выборов с привлечением криминала и финансовой поддержкой политиков из-за рубежа.
Ввиду возможного обострения политической ситуации в стране, Алмазбек Атамбаев отменить свой рабочий визит, чтобы лично контролировать порядок и безопасность в это непростое время.
Делегацию Киргизии на предстоящих в Сочи заседаниях возглавит премьер-министр Сапар Исаков.
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