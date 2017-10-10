В Сочи изменяться тарифы на отопление и горячую воду Теплосети продолжают подготовку к отопительному сезону

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На курорте завершается подготовка к отопительному сезону. Многие объекты уже прошли проверку и ждут старта. Остальные будут готовы к эксплуатации в ближайший месяц.

Однако в этом году коммунальщики готовы порадовать сочинцев не только горячими трубами и бесперебойным водоснабжением, но и снижением цены за отопление.

- Стоимость услуг с ноября снизится в среднем на 20 процентов. Если в прошлом году в домах более 10 этажей цена составляла 44 рубля 72 копейки, то в этом году она составит 31 рубль. А в домах меньшей этажностью цена за отопление квадратного метра измениться с 50 рублей до 35, - поясняют заместитель директора по сбыту МУП «Сочитеплоэнерго» Сергей Бушуев. - Что же касается горячий воды, то ее стоимость станет фиксированной на территории всего города. Один кубометр обойдется потребителю в 250 рулей.

Снижение стоимости отопления и горячей воды стало возможным после введения новых нормативов потребления в целях содержания услуг.

По информации пресс-службы администрации Сочи, отопительный сезон в Сочи начнется с 15 ноября. Но если прогнозы синоптиков окажутся верными и холода наступят раньше, то тепло в квартиры горожан поступит с опережением графика.