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В Сочи на несколько дней изменится расписание «Ласточек» В частности, сократятся маршруты следования пригородных поездов

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В целях обеспечения транспортной доступности в период проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи вносятся изменения в график движения пригородных поездов на Черноморском побережье.

В период с 14 по 22 октября 2017 года сокращаются маршруты следования пригородных поездов:

№№ 6803, 6805, 6807, 6809, 6811 Туапсе – Имеретинский Курорт, отправлением со станции Туапсе в 05.52, 09.48, 10.55, 13.52, 18.30, следуют только до станции Сочи (вместо прежнего пункта назначения Имеретинский Курорт);

№№ 6802, 6804, 6806, 6808, 6810 Имеретинский Курорт - Туапсе будут отправляться со станции Сочи (вместо прежнего места отправления Имеретинский Курорт) в 04.50, 07.53, 10.07, 17.09, 19.23;

№ 6812, Имеретинский Курорт - Лазаревская будет отправляться со станции Сочи (вместо прежнего места отправления Имеретинский Курорт) в 23.15;

№ 6801 Лазаревская - Имеретинский Курорт, отправлением со станции Лазаревская в 05.50, будет следовать до станции Сочи (вместо прежнего пункта назначения Имеретинский Курорт);

№№ 6003, 6009 Туапсе - Аэропорт "Сочи", отправлением со станции Туапсе в 07.48, 12.55 будут следовать только до станции Сочи (вместо прежнего пункта назначения Аэропорт "Сочи");

№№ 6011, 6015 Лазаревская - Аэропорт "Сочи", отправлением со станции Лазаревская в 16.00, 20.28, будут следовать только до станции Сочи (вместо прежнего пункта назначения Аэропорт "Сочи");

№№ 6006, 6016 Аэропорт "Сочи" - Туапсе будут отправляться со станции Сочи (вместо прежнего места отправления Аэропорт "Сочи") в 15.07, 21.56;

№№ 6004, 6012 Аэропорт "Сочи" - Лазаревская будут отправляться со станции Сочи (вместо прежнего места отправления Аэропорт "Сочи") в 13.25, 18.40;

№ 6013 Горячий Ключ - Имеретинский Курорт отправлением со станции Горячий Ключ в 07.48 будет следовать только до станции Сочи (вместо прежнего пункта назначения Имеретинский Курорт);

№ 6014 Имеретинский Курорт - Горячий Ключ будет отправляться со станции Сочи (вместо прежнего места отправления Имеретинский Курорт) в 18.16.

В период с 14 по 22 октября 2017 года изменяется расписание пригородных поездов:

№ 6105 Сочи – Роза Хутор будет отправляться со станций Сочи в 12.22 (вместо 12.45), Мацеста 12.34-12.35 (вместо 12.55-12.56), Хоста 12.45-12.46 (вместо 13.06-13.07), Адлер 12.58-13.00 (вместо 13.19-13.24), Эсто-Садок 13.33-13.34 (вместо 13.57-13.58) и прибывать на станцию Роза Хутор в 13.41 (вместо 14.05);

№ 6018/6017 Роза Хутор – Имеретинский Курорт будет отправляться со станций Роза Хутор в 20.09 (вместо 20.04), Эсто-Садок 20.17-20.18 (вместо 20.12-20.13), Олимпийския Деревня 20.52-20.53 и прибывать на станцию Имеретинский Курорт в 20.58;

№ 6002/6001 и 6020/6019 Имеретинский Курорт – Роза Хутор будут отправляться со станции Имеретинский Курорт в 09.51 (вместо 09.28) и в 19.15 (вместо 19.02), Олимп. Деревня 19.20-19.21 (вместо 19.07-19.08), Эсто-Садок 19.52-19.53 (вместо 19.39-19.40) и прибывать на станцию Роза Хутор в 20.00 (вместо 19.47);

№ 6110 Роза Хутор - Сочи, будет отправляться со станций Роза Хутор в 19.11 (вместо 19.15), Эсто-Садок 19.18-19.19 (вместо 19.22-19.23), Адлер 19.54 – 19.59 (вместо 19.58-19.59), Хоста 20.12-20.13, Мацеста 20.23-20.24 и прибывать на станцию Сочи в 20.34;

В период с 14 по 22 октября 2017 года назначаются дополнительные пригородные поезда:

№№ 6513, 6523, 6527, 6537 Сочи – Аэропорт "Сочи", отправлением со станции Сочи в 10.04, 15.13, 17.36, 22.06;

№№ 6518, 6520, 6526, 6532 Аэропорт "Сочи" - Сочи, отправлением со станции Аэропорт Сочи в 12.07, 14.01, 17.31, 20.55;

№№ 6311, 6313, 6315, 6317, 6319, 6321, 6323 Сочи – Имеретинский Курорт, отправлением со станции Сочи в 07.46, 08.46, 12.45, 13.11, 11.59, 16.54, 21.33:

№№ 6312, 6314, 6316, 6318, 6320, 6322, 6324 Имеретинский Курорт – Сочи, отправлением со станции Имеретинский Курорт в 03.34, 06.23, 08.54, 15.56, 16.35, 17.57, 22.02.