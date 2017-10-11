Повышен штраф за непропуск пешехода на «зебре» Сочинским водителям за нарушение этого пункта ПДД теперь придется платить гораздо больше

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Сочинским водителям, не пропустившим пешеходов и велосипедистов на «зебре», теперь придется платить значительно больше. Госдума РФ на заседании 11 октября приняла в третьем, окончательном, чтении закон о повышении административного наказания автолюбителей, нарушивших этот пункт ПДД. Штраф устанавливается в размере от 1500 до 2500 рублей. В настоящий момент он не может варьироваться и составляет 1500 рублей.

В настоящее время фиксированная сумма штрафа - 1500 рублей.

«Необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях данной категории (за 12 месяцев 2016 года возбуждено 1,8 млн дел, в 2015 году - 1,66 млн дел, в то время как за аналогичный период 2014 года - 1,64 млн дел)», - говорится в пояснительной записке к документу.