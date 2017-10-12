Психология успеха. Как найти работу своей мечты и достичь больших высот в жизни Несколько советов от одного из самых успешных бизнес-тренеров страны Владимира Якубы









О головокружительной карьере, обеспеченной жизни и восхищении окружающих мечтает практически каждый из живущих на земле человек. Однако немыслимых высот достигают лишь единицы, тогда как остальные продолжают играть роль исполнителей, не решаясь что-либо изменить. Их мечты остаются лишь мечтами, а поставленные когда-то цели – недостижимыми.

Как добиться успеха и смело управлять своей жизнью? Как получить работу своей мечты, которая будет приносить не только хороший заработок, но и моральное удовлетворение? И существует ли она - золотая формула успеха? Об этом и не только мы поговорили с автором 9 книг, 8 обучающих фильмов по лидерству, продажам, работе с персоналом, бизнес-тренером №1 по продажам со сцены в формате «Реалити» Владимиром Якубой.

Двери сами не открываются. Научитесь действовать.

С Владимиром мы познакомились на встрече с сочинскими студентами. Позитивный, харизматичный и невероятно энергичный молодой человек готов был с ходу доказать, сидящим в аудитории мальчишкам и девчонкам, что все невозможное возможно. Главное научиться правильно действовать. Не только набраться храбрости и позвонить в организацию, в которой мечтаешь работать, а грамотно построить диалог, произнося «магические» фразы, благодаря которым работодатель обязательно скажет тебе: «Да!».

- Студенческая аудитория одна из самых сложных, - признается бизнес-тренер. - Это связано с тем, что у них множество обучающих занятий и огромное количество выплескивающейся через край энергии. И чтобы повернуть ее в мирное русло им нужно дать сильную мотивацию и разработать конкретный план действий для успешного карьерного роста и достижения желаемого успеха. Наглядно показать им как легко решаются вопросы карьеры. К примеру, позвонить со сцены в «Сочи Автодром» и договориться о каком-либо сотрудничестве. Пусть даже на начальном этапе придется поработать в качестве волонтера, а дальше все в твоих руках. Этому и посвящена моя книга «Как найти работу своей мечты».

Вкладывайте в себя, пока есть время и силы

А как быть тем, кто еще не определился с выбором профессии, и даже примерно не понимает какой дорогой двигаться дальше? И на это у Владимира есть ответ.

- Как найти свое призвание? Весь секрет в том, что нужно просто много пробовать, - дает совет один из лучших хедхантеров России. - Тебе нужно выполнять одну главную задачу – работать везде и понемногу. Часто бесплатно, не получая ничего кроме опыта. Поработай в ювелирной мастерской, продавцом хлеба, промоутером, интервьюером, проводящим соцопросы. Естественно тебя не возьмут на работу водителем или узконаправленным специалистом, но на данном этапе ты поймешь, от чего реально получаешь удовольствие – от работы руками, от создания собственных проектов или руководства коллективом. И не стесняйся в дальнейшем рассказывать о своем краткосрочном опыте своим потенциальным работодателям.

Многие просто не умеют себя продавать

Если с молодыми людьми, только начинающими свой путь все понятно, то, как быть людям, перешедшим 40-летний рубеж, но в силу каких-либо причин оставшимся без работы. Зачастую для работодателей ты уже консервативный старик с низкой мотивацией, которого сложно обучить чему-то новому.

- Многие просто себя не умеют продавать, - констатирует Владимир. – Здесь необходимо правильно себя позиционировать и сломать все сложившиеся стереотипы. Чтобы развенчать миф о консервативности зрелого человека, вам достаточно рассказать о том, что освоили какую-либо инновационную технологию или современный метод работы. Обязательно на собеседовании упомяните о прекрасных физических данных, о виде спорта, которым занимаетесь или об активном отдыхе в выходные, а также о том, что не планируете заводить детей в ближайшие два года. Во время собеседования берите все в свои руки. Меняйте ход беседы в удобное вам русло и преподносите себя в выгодном свете.

Для тех, кто планирует сменить профессию, следует пройти краткосрочный курс и поработать пару недель где-нибудь для стажа.

Не важно, кто ты - газель или лев. Когда встает солнце, надо бежать

У каждого в этой жизни есть выбор - быть успешным или неудачником, богатым или бедняком, счастливым или несчастным. Но очень часто достигнуть успеха нам банально мешает лень. Для таких граждан несколько советов от человека, который на собственном примере доказал, что возможно зарабатывать достойные деньги и заниматься исключительно любимым делом. Люди, которые обращались за помощью к Владимиру, сегодня занимают 12 строчку Forbes, являются президентами транснациональных компаний, депутатами Госдумы.

Владимир Якуба советует:

Найдите сильную мотивацию

Для достижения цели следует найти сильную мотивацию. Это то, что будет заставлять двигаться, развиваться, достигать новых вершин. Попробуйте сами себе задать вопросы: Кто я такой? Зачем мне это нужно? Чего я хочу добиться? И устраивает ли меня мое место, на котором нахожусь в данный момент? Старайтесь максимально честно отвечать на поставленные вопросы, не обманывайте самого себя. Хорошим стимулом могут истории успеха различных людей, их советы и рекомендации. Не нужно создавать себе кумиров, а нужно находить достойные примеры. Я хочу жить также, что я для этого мне необходимо сделать. И еще, будьте самокритичны, не обвиняя никакие обстоятельства в том, что это не получилось достичь.

Мечтайте и стремитесь

У вас обязательно должна быть мечта. Нельзя жить, развиваться и достигать вершин не имея мечты. Она станет стимулом, чтобы просыпаться каждое утро, выполнять работу, поздно ложиться, недосыпать, но четко знать, что все это не напрасно, и что в конечном итоге вы достигнете того, о чем мечтаете.

Больше терпения и меньше нытья

Не ставьте во главу угла получение большого заработка или высоких должностей. Работа, прежде всего, должна приносить удовольствие и максимальное удовлетворение от процесса. Любимое дело или призвание способно максимально раскрыть ваши способности, помочь в достижении цели и сделать жизнь счастливой. Настоящие мечты реализуются очень легко, создается впечатление, будто весь мир способствует вам в этом.

- Великий мудрец Лао-Цзы считал, что счастье – это путь. Моя задача, как профессионала, не учить слушателей и читателей зарабатывать деньги, а переключать их на правильный путь. Использование инструментов, о которых я рассказываю в книгах, позволяют с каждым днем становиться еще больше счастливыми. Работаете там, где получаете удовольствие, но маленькую зарплату? Запаситесь терпением и делай так, чтобы спустя время твой заработок увеличился вдвое. Раньше в каждом кабинете висел плакат с изображением комбайна и надписью: «В пору рабочую пашут и ночью!». Так, вот хватит ныть.

У Томаса Фридмана есть притча о льве и газели. «Каждое утро в Африке просыпается газель. Она должна бежать быстрее льва, иначе погибнет. Каждое утро в Африке просыпается и лев. Он должен бежать быстрее газели, иначе умрет от голода. Не важно, кто ты - газель или лев. Когда встает солнце, надо бежать».

Есть те, кто начинает ныть, когда наступает утро. Я таких смело могу назвать бездельниками. Как только нападает лень, спроси себя: «Ты бездельник?» Нет! Тогда вставай и беги вперед, ведь пока ты бежишь – ты находишь.