В российских школах появится новый обязательный предмет На урок будет отведен один час в неделю

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В ближайшие два года у российских учеников в расписании появится новый урок по шахматам. Об этом министр образования и науки России Ольга Васильева сообщила на пленарном заседании Совета Федерации.

- Уже сейчас в 70 регионах страны дети играют в шахматы в рамках факультатива, и все они показывают более высокие учебные результаты, чем их сверстники, - заверила глава ведомства. - Это будет очень простая программа с 1 по 4 класс, один час в неделю. Там не требуется дополнительных компетенций для учителя.

Ранее Ольга Васильева называла пять направлений дополнительного образования, которые, по ее мнению, должны быть в каждой школе и проводиться бесплатно: театральный, музыкальный, технический, спортивный кружки и шахматы.