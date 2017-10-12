Такое решение было принято на основании решения Арбитражного суда

Новый собственник потребовал выселить маму и дочку из принадлежащей им ранее квартиры

Губернатор Кубани потребовал решить в Сочи проблему сливов из канализаций в море Жители курорта массово жалуются на состояние коммунального хозяйства курорта

Автор фото: https://vk.com/this_is_sochi

- Оторвавшиеся трубы глубоководного выпуска, плавающие в море, грязные стоки, вытекающие из трубы прямо на пляже, - перечислил основные претензии сочинцев и гостей Олимпийской столицы губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Это то, что омрачило нынешний курортный сезон туристам. Сочи - не только главный курорт страны, спортивный и культурный центр, где проходят мероприятия международного уровня. Это еще и второй по величине город Кубани, где живет 500 тыс. человек.

На совещании, главной темой которого стало состояние коммунального хозяйства Сочи, глава региона напомнил, что городская администрация обязана мобильно реагировать на каждый такой случай. Нужно решать проблему через суд и подавать иск на подрядчика, который обязан провести ремонт или компенсировать убытки.

- К следующему сезону проблема с глубоководным выпуском должна быть решена полностью, - потребовал губернатор.

Еще одной темой стали регулярные прорывы водопроводных сетей Сочи, в результате которых в разгар курортного сезона в гостиницах, санаториях и частных домах часами не было воды.

- Идет смена организации, оказывающей услуги. Есть объективные трудности, но это не должно отражаться на качестве услуг для населения, - подчеркнул Вениамин Кондратьев.