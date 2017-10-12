С фасадов многоквартирных домов Сочи уберут все баннеры о продаже недвижимости Работу специально нанятого альпиниста обяжут оплачивать владельцев рекламы

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи началась активная борьба с незаконной рекламой. В ближайшее время с фасадов многоквартирных домов полностью исчезнут растяжки и баннеры о продаже недвижимости.

- Проблема заключается не только в том, что подобная реклама уродует облик города. В большинстве случаев - это уловка недобросовестных риелторов, - уверены в пресс-службе администрации Сочи. - За отдельную плату они предлагают сотрудничество собственникам квартир, чьи окна выходят на оживленные трассы или пешеходные зоны. Месячная плата за такую сделку практически эквивалентна и штрафам, которые предусмотрены за размещение несанкционированной рекламы (до 2,5 тысяч рублей, а если повторно – до 3 тысяч).

Большинство собственников, получив предписания от муниципалитета, сами снимают рекламу. Остальные растяжки демонтирует специально нанятый альпинист.

- Нам пришлось за счет собственных средств нанимать альпиниста и приводить фасад в первоначальное состояние. Будем обращаться в суд, чтобы взыскать средства, которые мы затратили на демонтаж данных конструкций и баннеров, - рассказал юрист управляющей компании Евгений Лукашук.

Что касается размещения несанкционированных рекламных конструкций, то этим вопросом занимается уже полиция. Санкции предусматривает кодекс об административных правонарушениях.