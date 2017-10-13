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В пятницу 13-го Землю накроет сильная магнитная буря. Чего ожидать? Солнце выбросит в атмосферу миллиарды заряженных частиц, способных достичь нашей планеры всего за несколько дней

Автор фото: http://technomman.livejournal.com

По данным синоптиков, сильнейшая магнитная буря уже накрыла Землю, но пик этого явления еще впереди, и придется он на 13 - 14 октября.

- В эти дни возможны сбои в работе средств связи и различных электронных устройств, возрастает вероятность техногенных аварий и катастроф. Период магнитных бурь приносит людям с повышенной метеочувствительностью ощутимый дискомфорт, - предупреждают специалисты центра погоды «Фобос».

Специалисты советуют особенно внимательно относиться к своему организму и принимать упреждающие меры, рекомендованные врачом. Влияние магнитных бурь на человека почти всегда характеризуется плохим самочувствием, головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, перепадами давления. Медики связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.

Магнитная буря - это реакция земного шара на активность, возникающую на поверхности Солнца. В результате этого происходят колебания, после чего Солнцем в атмосферу выбрасываются миллиарды заряженных частиц, которые способны достичь Земли всего за несколько дней.