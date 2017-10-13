Психологические корни лишнего веса. Эксперт раскроет секреты идеальной фигуры Для тех, кто мечтает о стройном, гибком и подтянутом теле в фитнес-клубе «Парк Горького» состоится открытый мастер-класс







Вы всегда мечтали о стройном, гибком и подтянутом теле, грациозной осанке, легкой походке, но все усилия тщетны. Не помогают ни многочасовые тренировки в спортзале, ни самые строгие диеты. Тогда самое время посетить открытый мастер-класс «Внутренние препятствия к достижению фигуры мечты. Психологические причины лишнего веса» в фитнес-клубе «Парк Горького», где опытный специалист Анна Бушумова поможет разобраться вам в сложных «играх разума».

- «В здоровом теле-здоровый дух» - я полностью согласна со знаменитым латинским изречением. 11 лет назад я открыла для себя мир фитнеса и стала инструктором групповых и индивидуальных программ, - рассказывает успешный фитнес-тренер Анна Бушумова. - Потом быстро пришло понимание, что питание-подчас еще более важная составляющая, чем физическая активность, на пути к стройности и здоровью. Пройдя обучение основам диетологии, я успешно добавила принципы рационального питания к индивидуальным тренировкам с клиентами. Эффективность процесса значительно возросла, но часто результат был неполным, либо случались откаты. Стойкое ощущение, что мне не хватало работы с духом и настроем моих подопечных, привело меня в мир современных методик быстрых личностных изменений. Сертификация по системному тета - коучингу, РПТ-технологиям позволила мне овладеть ценными знаниями и прийти к комплексному подходу в области стройности, сочетающему физическую культуру, сбалансированное питание и здоровое мышление. Мой опыт как коуча и инструктора позволил обобщить основные трудности, чтобы дать девушкам понимание себя. Эти знания помогают взять ситуацию в свои руки и осознанно преодолевать препятствия на пути к здоровью через инструменты, с которыми буду знакомить на встрече. Каждый сможет отследить свои установки и убеждения, которые записаны в подсознании и перенастроиться согласно своим целям.

Мастер-класс будет полезен для Вас, если

1. вы пробовали сбрасывать лишний вес, но одной силой воли это не удавалось

2. вы ощущаете зависимость от еды

3. устали от борьбы с собой

4. не знаете как привнести здоровые привычки питания в семью, чтобы родные поддерживали, а не сопротивлялись

5. вы ждете "волшебного пенделя", чтобы реализовывать свои мечты



По итогу встречи Вы

1) поймёте, что Ваша жизнь -это то, что Вы о ней думаете, а Ваше тело -отражение ваших мыслей

2) осознаете, какие убеждения и установки привели к лишнему весу и какие -блокируют его сброс

3) освоите самостоятельные действенные инструменты для плавных и мягких изменений себя к лучшему

4) начнете думать так, чтобы Ваши мысли формировали реальность, в которой нет места нездоровью и неудаче, но есть Вы -стройная, красивая и радостная



Добро пожаловать в уютное и приветливое пространство ФК Парк Горького в субботу в 14.00.!

Запись по тел. 8 (862) 227 09 87

Количество мест ограничено вместимостью зала.

Буду рада встрече!

На правах рекламы