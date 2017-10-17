Новая афера в сфере ОСАГО. Каждый десятый полис может оказаться подделкой

Не подозревающие подвоха автомобилисты в итоге остаются и без ОСАГО, и без денег
Новая афера в сфере ОСАГО. Каждый десятый полис может оказаться подделкой
Автор фото: http://juristauto.com

Каждый десятый электронный полис «ОСАГО» может оказаться поддельным. Российские страховщики все чаще стали сталкиваться со случаями предоставления недостоверных данных при оформлении полисов. Речь идет о набирающей обороты новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники «подтасовывают» данные автомобилей, добиваясь снижения стоимости полиса. Не подозревающие подвоха автомобилисты в итоге остаются и без ОСАГО, и без денег.
В настоящее время эксперты оценивают долю поддельных полисов примерно в 5-10% (250-500 тысяч штук) от всей структуры рынка. 

- Мошенники, предлагающие автовладельцам посреднические услуги при оформлении полиса е-ОСАГО, начали массово приобретать электронные полисы ОСАГО, оформляя их на наиболее дешевые по стоимости полиса модели автомобилей с низкой мощностью и в регионе, где самые низкие коэффициенты, -  пояснил «Сочи Экспресс» директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. - Из верных сведений злоумышленники указывают только регистрационный номер и VIN автомобиля конечного покупателя. В результате за полис мошенники платят страховщику, условно говоря, 1 тыс. руб. После этого мошенники с помощью фоторедактора изменяют данные водителя в соответствии с его регионом и моделью автомобиля и продают его своей жертве, условно, за 15 тыс. руб. Полученная разница становится «добычей» мошенников.

Проблемы у владельца автомобиля возникают в случае обращения в страховую компанию при ДТП. После проверки данных по базе РСА выясняется, что, несмотря на совпадение госномеров и VIN, другие данные расходятся. И поэтому страховщики вынуждены отказать в выплате автовладельцу.

- Главное правило, которое поможет избежать обмана – оформлять полис самостоятельно на официальных сайтах страховщиков, либо обращаться за помощью к проверенным агентам, - советует Виталий Княгиничев. – Можно также напрямую прийти в страховую компанию, сотрудники которой подскажут алгоритм действий и проконсультируют клиента по всем вопросам.

Напомним, в сентябре вступили в силу поправки к закону об ОСАГО с прямым возмещением убытков при массовых ДТП. Теперь попавший в аварию может обратиться за выплатой по ОСАГО напрямую к своему страховщику, хотя ответственность по выплате лежит на страховщике виновника.

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Теги: новости Сочи ОСАГО новая схема мошенничества
Комментарии
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    Юрий
    16.10.2017, 11:15
    Этим способом у меня в офисе Росгосстраха озменили марку авто (добавили к названию две буквы) и моя страховка стала "липой".Вся переписка и ни к чему не привела. Поэтому я больше не страхуюсь .
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    Никита
    15.10.2017, 13:58
    Наталья, правильно сделали что убрали филиалы. Эти филиалы, с "добросовестным работниками", вымогали деньги и навязывали дополнительные страховки.
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    Наталья
    15.10.2017, 00:35
    Что Вы хотели? Раньше работали филиалы страховых компаний и все было нормально подделок не было добросовестно выполняли свою работу, так нет всех сократили убрали филиалы, доверили людям оформление документов и хотите что бы все было по честному? Так не бывает человеческий фактор есть и будет! Хотели сэкономить? Сэкономили? Теперь кто то приспособился и через интернет забирает себе Ваше, а при этом страдает обычный человек, который в страховании не чего не понимает. А лишь опомниться тогда когда наступит страховой случай. ..........