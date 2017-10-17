Не подозревающие подвоха автомобилисты в итоге остаются и без ОСАГО, и без денег

Новая афера в сфере ОСАГО. Каждый десятый полис может оказаться подделкой Не подозревающие подвоха автомобилисты в итоге остаются и без ОСАГО, и без денег

Автор фото: http://juristauto.com

Каждый десятый электронный полис «ОСАГО» может оказаться поддельным. Российские страховщики все чаще стали сталкиваться со случаями предоставления недостоверных данных при оформлении полисов. Речь идет о набирающей обороты новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники «подтасовывают» данные автомобилей, добиваясь снижения стоимости полиса. Не подозревающие подвоха автомобилисты в итоге остаются и без ОСАГО, и без денег.

В настоящее время эксперты оценивают долю поддельных полисов примерно в 5-10% (250-500 тысяч штук) от всей структуры рынка.

- Мошенники, предлагающие автовладельцам посреднические услуги при оформлении полиса е-ОСАГО, начали массово приобретать электронные полисы ОСАГО, оформляя их на наиболее дешевые по стоимости полиса модели автомобилей с низкой мощностью и в регионе, где самые низкие коэффициенты, - пояснил «Сочи Экспресс» директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. - Из верных сведений злоумышленники указывают только регистрационный номер и VIN автомобиля конечного покупателя. В результате за полис мошенники платят страховщику, условно говоря, 1 тыс. руб. После этого мошенники с помощью фоторедактора изменяют данные водителя в соответствии с его регионом и моделью автомобиля и продают его своей жертве, условно, за 15 тыс. руб. Полученная разница становится «добычей» мошенников.

Проблемы у владельца автомобиля возникают в случае обращения в страховую компанию при ДТП. После проверки данных по базе РСА выясняется, что, несмотря на совпадение госномеров и VIN, другие данные расходятся. И поэтому страховщики вынуждены отказать в выплате автовладельцу.

- Главное правило, которое поможет избежать обмана – оформлять полис самостоятельно на официальных сайтах страховщиков, либо обращаться за помощью к проверенным агентам, - советует Виталий Княгиничев. – Можно также напрямую прийти в страховую компанию, сотрудники которой подскажут алгоритм действий и проконсультируют клиента по всем вопросам.

Напомним, в сентябре вступили в силу поправки к закону об ОСАГО с прямым возмещением убытков при массовых ДТП. Теперь попавший в аварию может обратиться за выплатой по ОСАГО напрямую к своему страховщику, хотя ответственность по выплате лежит на страховщике виновника.