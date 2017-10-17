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Делегация Ливана отказалась от участия на Фестивале молодежи в Сочи Одна из руководителей делегации попыталась поджечь флаг Израиля на медальной площади Олимпийского парка

Автор фото: https://fadm.gov.ru

Более 100 делегатов из Ливана, прибывшие в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, отказались участвовать в его мероприятиях «по политическим соображениям». Причиной недовольства иностранных гостей стало участие в празднике представителей из Израиля.

Лишь двое ливанцев не подчинились этому приказу и пришли на открытие ВФМС. За это нарушители получили выговор от руководителя делегации.

Более того, стало известно, что одна из руководительниц делегации Ливанской республики, пыталась поджечь флаг государства Израиль на площади Олимпийского парка. У женщины отобрали аккредитацию и выдворили за пределы территории проведения фестиваля.

В данный момент ливанцы самостоятельно проводят мероприятия, не связанные с фестивалем, хотя и представляют в Сочи Всемирную федерацию демократической молодежи.