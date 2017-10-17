Следственный комитет проведет прием граждан в Сочи
Заместитель руководителя следственного управления по Краснодарскому краю - руководитель следственного отдела по городу Сочи Владимир Терентьев 19 октября 2017 года с 12.00 до 13.00 проведет прием граждан в Хостинском районе.
Как сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю, лично обратиться к руководству ведомства можно по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов, в частности возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок следователями следственного управления, а также с жалобами на действия или бездействие и процессуальные решения следователей (руководителей) следственного управления.
Прием граждан будет осуществляться в помещении следственного отдела по Хостинскому району города Сочи по адресу: г. Сочи, ул. Учительская, 26.
Записаться на прием можно по телефону: 8 (862) 448-03-55.
Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
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