Не подозревающие подвоха автомобилисты в итоге остаются и без ОСАГО, и без денег

Телефонные мошенники придумали новый способ обворовывать россиян Ущерб от действий аферистов может составить 10-15 миллионов рублей

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Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян, с помощью которого аферисты получают доступ к мобильному банку и SIM-карте жертвы.

Злоумышленники звонят абонентам и называют себя представителями провайдеров и сотовых компаний. Затем особо доверчивых граждан они просят набрать на телефоне определенную комбинацию цифр и символов, которая позволяет им получить доступ к личной информации жертвы. После этого киберворы могут совершать звонки за счет обманутого пользователя и выводить деньги с его банковских счетов. «На крючок» аферистов в основном попадаются пенсионеры.

О новой схеме телефонного мошенничества газете «Известия» рассказал источник в Сбербанке. Как предполагают эксперты, подобный способ отъема денег у россиян будет использоваться около года. Ущерб от действий аферистов может составить 10-15 миллионов рублей.