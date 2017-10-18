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Трогательное видео. Жители Сочи спасли кошку, выпавшую из окна многоэтажки Пытаясь избежать гибели, животное зацепилось лапами за бельевую веревку на высоте третьего этажа







Для двух жителей Сочи это утро стало особенным. Супруги ждали такси на улице, когда услышали громкое мяуканье. Когда подняли головы увидели соседскую кошку, которая балансировала на приличной высоте, зацепившись лапами за бельевую веревку.

- Она выпала из окна, предположительно, пятого этажа и повисла на бельевой веревке. Сначала кошка держалась всеми лапами, потом только передними, а затем пыталась зубами, - позже поделились подробностями спасители, а по совместительству сотрудники телекомпании «Кубань 24».

Оставить пушистую экстрималку в одиночестве бороться за свою жизнь сочинцы не смогли. Около получаса они дежурили под окном с раскрытым рюкзаком, чтобы поймать кошку. В итоге операция по спасению четвероногого паркурщика прошла успешно!

Благодаря опубликованному в социальной сети видео сочинская кошечка в одночасье стала звездой Интернета.