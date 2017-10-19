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Сочинцы смогут получить льготы по оплате за отопление Уже в следующем месяце квитанции с меньшими цифрами придут определенной категории граждан

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Отдельным категориям граждан России станут получать льготы при оплате за отопление квартир и частных домов, такие поправки приняты Госдумой в третьем чтении.

В пояснительной записке к документу, размещенному на официальном сайте Госдумы, на получение компенсации могут рассчитывать ветераны, инвалиды, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и аварии на Чернобыльской АЭС.

В настоящее время депутаты также рассматривают законопроект, по которому управляющие компании многоквартирных домов будут подвергнуты штрафам в случае ошибок в платежках за услуги ЖКХ. Нередки случаи, когда жители домов получают явно завышенные счета, а затем тратят огромное количество времени, чтобы добиться корректировки.