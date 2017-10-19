Не подозревающие подвоха автомобилисты в итоге остаются и без ОСАГО, и без денег

Госавтоинспекция больше не будет выдавать участникам аварии справки о ДТП Чем же это грозит водителям?

Автор фото: http://oxytoca.asti-asti.ru

Начиная с пятницы - 20 октября, сотрудники Госавтоинспекции перестанут выдавать участникам аварии справки о ДТП. Завтра вступает в силу новый административный регламент ГИБДД, который регулирует действия по надзору за соблюдением законодательства участниками дорожного движения. В нем содержится ряд важных требований к инспекторам. Теперь им, например, запрещено устраивать «засады» и изымать права на месте.

Один из пунктов нового документа вызвал серьезное беспокойство у владельцев транспортных средств. Проблема в том, что справка от ГАИ как один из обязательных документов прописана в правилах страхования. А поскольку автоинспекция больше не будет выдавать такие бумаги, у страховщиков появится законный повод отказать в приеме документов на выплату компенсации.

Однако в ГИБДД поспешили успокоить автолюбителей. Никаких проблем в связи с нововведением не будет. Водитель, пострадавший в ДТП, получит на руки копию протокола или копию постановления по делу об административном правонарушении, в которых будет максимально расписана вся ситуация. То есть сколько и какие машины участвовали в ДТП, какие повреждения они получили. Также будут указаны данные их владельцев и водителей, номера полисов ОСАГО. Кроме того, водитель по-прежнему должен заполнить извещение о ДТП со схемой происшествия и предоставить в страховую компанию. Все эти документы содержат необходимую для страховщика информацию, их нужно предъявить сотруднику страховой компании.

Но правила ОСАГО, если речь не идет о «европротоколе», таких документов не предусматривают. Эксперты опасаются, что при таком раскладе страховщики обязательно воспользуются случаем отказать в выплате.