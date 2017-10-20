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В Сочи введут нерегулируемые тарифы на автобус Стоимость проезда будет устанавливаться компанией перевозчиком самостоятельно

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Один из маршрутов общественного транспорта Олимпийской столицы с начала следующего года изменит вид регулярных перевозок. На автобусе № 124С, который ходит от ж/д вокзала Сочи через «Олимпийский парк» и КИЦ «Некрасовское» до села Веселого введут нерегулируемые тарифы. Таким образом, стоимость проезда будет устанавливаться компанией перевозчиком самостоятельно

- Для этого проведут открытый конкурс, - сообщили Юга.ру в пресс-службе мэрии курорта. - Так, муниципальная маршрутная сеть курорта сократится до 145 маршрутов регулярных перевозок. Все маршруты регулярных перевозок частично или полностью оплачиваются за счет средств бюджета Краснодарского края или Сочи.

Напомним, с 1 октября на курорте изменилась стоимость проезда в автобусах и маршрутных такси. В итоге стоимость билета на городских маршрутах увеличилась на 3 рубля.