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Владимир Путин урезал зарплату себе и Дмитрию Медведеву Глава государства подписал указ, продлевающий снижение зарплаты высшим государственным чиновникам на 10%.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий снижение зарплаты высшим государственным чиновникам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства урезал на 10% зарплату себе, премьер-министру Дмитрию Медведеву, главам прокуратуры и Следственного комитета. Аналогичные сокращения в денежном довольствии коснутся сотрудников администрации президента и правительства, а также целый ряд других госслужащих.

Действие указа распространяется до конца 2018 года.

Впервые зарплаты высшим государственным служащим были снижены в марте 2015 года. В дальнейшем президент несколько раз продлевал действие документа.

Согласно декларации, опубликованной на сайте Кремля, глава государства за 2016 год заработал 8 млн 858 тыс. рублей. Доход премьер-министра России Дмитрия Медведева в 2016 году составил 8,586 млн рублей, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова - 12,6 миллиона рублей.