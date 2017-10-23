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В Сочи ликвидируют аварию на водопроводе День без холодной воды проведут жители крупного населенного пункта

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В Сочи ликвидируют аварию на водопроводе в Хосте.

- На период работ без водоснабжения остаются абоненты на улицах Самшитовая (частично), 50 лет СССР (частично), Шоссейная (частично), Октября, Краснополянская (частично), пер. Ушинского, улица Глазунова, Ялтинская, Красных Партизан, Адлерская, Платановая,- сообщает пресс-служба МУП г. Сочи «Водоканал».

Организован подвоз воды к больнице №3 по адресу ул. Самшитова, 4. Работы продлятся ориентировочно до 16.00.