В сочинском МФЦ появилась новая услуга для граждан В отделе МФЦ в Сочи откроют доступ к госуслугам

Автор фото: Сочи Экспресс

В Сочи уже давно можно получить любую государственную услугу, не выходя из дома. Для этого нужно просто оставить заявку в режиме онлайн на сайте госуслуг. Однако такая упрощённая система оказалась доступной не для всех. В МФЦ придумали, как это исправить.

Казалось бы, куда проще, чем собрать все необходимые документы у себя дома и отправить их по указанному электронному адресу. Но проще от этого стало только активным пользователям всемирной паутины, молодёжи, в основном. А вот старшее поколение сталкивается с некоторыми трудностями при регистрации и активации своей учетной записи на официальном интернет-портале «Госуслуги», сообщают в пресс-службе служба центров «Мои Документы» г.Сочи (МФЦ).

Но и на эту проблему нашлось решение. Теперь зарегистрироваться на сайте и подтвердить свою личность можно в любом центре «Мои документы» в г. Сочи. В этом всем желающим помогут специалисты. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.