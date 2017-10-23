Сочи станет первым городом, где появится транспорт нового поколения Ну курорте договорились о масштабном развитии электротранспортной инфраструктуры страны

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Сочи станет пилотным городом по развитию инфраструктуры для экоавтобусов. На днях в Олимпийской столице «Федеральным испытательным центром», малым инновационным предприятием «МАДИ-Дорожные Технологии» и сочинской компанией было подписано соглашение о развитии электротранспорта, а так же о внедрении инноваций в сферах альтернативной энергетики и технологий энергоэффективности.

Рабочая группа, в состав которой вошли 37 человек, уже отобрала 16 патентных изобретений и приступила к разработке нормативной базы для их внедрения.