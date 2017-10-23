В России заработал Фонд защиты прав дольщиков За счет его средств будет финансироваться строительство незавершенных объектов недвижимости

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Первая публичная правовая компания в России по защите прав граждан - участников долевого строительства начала свою работу. Теперь все застройщики, инициирующие новые проекты в сфере жилья, обязаны перечислять в него 1,2% от каждого договора долевого участия. Неуплата взноса станет основанием для приостановки государственной регистрации договора участия в долевом строительстве.

- В случае банкротства застройщика за счет Фонда защиты будет проводиться выплата компенсации дольщикам либо финансироваться достройка объекта, - говорится на сайте организации. - Номинальный счет для приема взносов застройщиков открыт в АКБ «Российский капитал».

Подробная информация о порядке и особенностях внесения застройщиками вносов и регистрации ДДУ размещена на сайте Фонда фонд214.рф. Для застройщиков и дольщиков также работает Горячая линия Фонда: 8 800-7007-214.