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Две сочинские котельные остановили подачу горячей воды Абоненты одной из улиц курорта лишились этого блага цивилизации на две недели

Автор фото: http://usgg.ru

На плановые ремонтные работы сегодня останавились сразу две сочинские котельные.

- С 5.00 25 октября до 26 октября включительно без горячего водоснабжения останутся потребители котельной №11, расположенной на улице Искры, 68: по ул. Апшеронской 11/1,11/2,13,1 (школа №18),18; ул. Дарвина 10,30,32,46,58(ч/д),60/1,62,72,74,76,78,80,82,84,86,88,89,91,93,95,97,99,101; ул. Искры 19,50,54,66/2 ,66/3,36(ч/д); ул. Ростовская 5,6,6а,6б,7,10(д/с №9); ул. Калиновая ,18(ч/д),20(ч/д),30; ул. Камо 4,4а,9(ч/д),- сообщают в пресс-службе «Сочитеплоэнерго».

Однако меньше всего повезло абонентам котельной №1 по улице Егорова, 27. Жители этого района города останутся без горячей воды на долгие две недели. Здесь ремонтные работу будут осуществляться с 24 октября по 11 ноября.