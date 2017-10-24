В администрации Сочи на одного вице-мэра станет меньше Реорганизация также коснется нескольких департаментов и управлений муниципалитета

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В администрации Сочи сокращена должность заместителя главы Сочи, которую занимал Олег Ясюк. Ранее в его ведении было управление курортов и рекреационных ресурсов, потребительского рынка и услуг. Как пояснил глава Сочи Анатолий Пахомов вице-мэр Сочи Олег Ясюк покинул свой пост в связи с переездом в Москву, поэтому его должность была сокращена.

После кадровых перестановок исполнять эти обязанности будет Сергей Юрченко. Он также будет отвечать за департамент физической культуры и спорта, управление потребительского рынка и услуг, управление курортов и рекреационных ресурсов и управление по делам казачества.

- Это одни из важнейших отраслей в Сочи. Потребрынок и курорты возглавляют хорошие профессионалы, но куратор должен помочь им наладить системность в работе. Уверен, Сергей Валерьевич справится с этой задачей, отрасли будут стабильно развиваться. Сейчас важно уделить внимание облику пляжей, все они должны быть оборудованы, иметь хороших арендаторов, - сказал градоначальник.

Реорганизуется и департамент по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными объединениями. В частности, отдельно создается департамент по взаимодействию с правоохранительными органами, в состав которого войдет управление по профилактической работе с населением Сочи. Новую структуру, как и управление по профилактике, возглавит Александр Петухов.

Отдельно будет выделено управление по взаимодействию с общественными объединениями. Им продолжит руководить Владимир Волков.

По информации пресс-службы муниципалитета, эти изменения будут рассмотрены депутатами 25 октября на сессии Городского собрания Сочи.