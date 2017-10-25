Сочинцы могут платить за холодную воду через личный кабинет Уже в конце октября горожане будут оплачивать услуги МУП «Водоканал» по единой квитанции ГорИВЦ





Коммунальщики заметно упростили процедуру оплаты за холодную воду большинству горожан. На официальном сайте МУП «Водоканал» разработал личный кабинет.

- Для регистрации в нем нужно ввести номер своего лицевого счета, который указан в квитанции МУП «Водоканал» за сентябрь 2017 года. У проживающих в частном секторе лицевой счет указан в абонентской книжке. Необходимо также правильно указать адрес места жительства, - сообщает пресс-служба МУП г. Сочи «Водоканал».

Более того, в личном кабинете абоненты могут вносить показания приборов учета, при желании – сформировать и отпечатать счет на оплату услуг водоснабжения и водоотведения.

- Для потребителей наших услуг личный кабинет – очень удобная форма взаимодействия с ресурсоснабжающей организацией. Не нужно приезжать в офис, или дозваниваться. Внесли показания приборов учета, увидели суммы к оплате, оплатили через банковские онлайн сервисы. Эта услуга будет совершенствоваться, мы стремимся к тому, чтобы абонентам было максимально удобно, – заверил начальник управления сбыта МУП г. Сочи «Водоканал» Руслан Винарский.

В течение последних чисел сентября и весь октябрь сочинцы сообщали в ресурсоснабжающую организацию показания приборов учета. Те, кто делал это в офисе водоканала, тут же получали откорректированные счета на оплату. У тех абонентов, которые передавали сведения о потребленных объемах воды по телефонам или по электронной почте, уточненные суммы к оплате будут внесены в счета за следующий период: октябрь или ноябрь 2017 года. Уже в конце октября сочинцы будут оплачивать услуги МУП г. Сочи водоканал по единой квитанции ГорИВЦ.

В Сочи более 150 тысяч абонентов, каждый день не менее тысячи передают показания своих приборов учета. Несмотря на то, что в абонентской службе МУП «Водоканал» обработкой данных занимаются практически все сотрудники, объем слишком велик, он будет обрабатываться вплоть до конца этого года. Ускорить этот процесс и внести показания приборов учета самостоятельно абоненты могут с помощью личного кабинета на сайте МУП «Водоканал».

Помимо личного кабинета, жители города могут воспользоваться также адресами электронной почты, по которым можно задать интересующие абонентов вопросы.

Электронная почта МУП г. Сочи «Водоканал»: mail@svdk.su, abonent@svdk.su