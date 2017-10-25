В Сочи погасили Вечный огонь
В Завокзальном микрорайоне Сочи сегодня на несколько часов отключили Вечный огонь на мемориальном комплексе. За это время там проведут плановые профилактические работы, очистят горелки и сопла от копоти. Помимо нагара на газовом оборудовании, в чаше собралось много иного мусора, в частности бутылок, зажигалок и оберток от съестных продуктов.
Одновременно с этим будет приведена в порядок территория мемориала.
- В этот раз профилактические работы совпали с приездом в наш город очень значимой делегации из Германии, которая завтра примет участие в конференции. Члены делегации запланировали поездку и на мемориал в Завокзальном районе, где возложат венок, - рассказала советник гендиректора «Сочигоргаза» по связям с общественностью Ольга Ней.
- 0