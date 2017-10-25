В Сочи погасили Вечный огонь Работу мемориальной чаши в Завокзальном районе остановили сегодня

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В Завокзальном микрорайоне Сочи сегодня на несколько часов отключили Вечный огонь на мемориальном комплексе. За это время там проведут плановые профилактические работы, очистят горелки и сопла от копоти. По­ми­мо на­га­ра на га­зо­вом обо­ру­до­ва­нии, в ча­ше соб­ра­лось много иного мусора, в частности бу­тылок, за­жи­галок и оберток от съестных продуктов.

Одновременно с этим будет приведена в порядок территория мемориала.

- В этот раз про­фи­лак­ти­чес­кие ра­бо­ты сов­па­ли с при­ез­дом в наш го­род очень зна­чи­мой де­ле­га­ции из Гер­ма­нии, ко­то­рая зав­тра при­мет учас­тие в кон­фе­рен­ции. Чле­ны де­ле­га­ции зап­ла­ни­ро­ва­ли по­ез­дку и на ме­мо­ри­ал в За­вок­заль­ном рай­оне, где возложат венок, - рассказала советник гендиректора «Сочигоргаза» по связям с общественностью Ольга Ней.