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В Сочи изменится схема движения общественного транспорта Подробная информация о передвижении маршрутов регулярных перевозок в период проведения соревнований по легкой атлетике

Автор фото: http://kuban24.tv

В Сочи 5 ноября 2017 года состоятся открытые краевые соревнования по легкой атлетике «Сочинский марафон», где примет участие около 4 200 человек из различных регионов страны. Согласно утвержденной временной схемы организации дорожного движения 5 ноября 2017 года с 07.00 до 16.00 будет перекрыто движение транспортных средств по улицам:

- ул. Несебрская;

- ул. Орджоникидзе;

- ул. Черноморская;

- Курортный проспект от пересечения с ул. Черноморская до ул. Егорова (парк «Ривьера»);

- ул. Горького от ЖД вокзала до гостиницы Москва;

- ул. Воровского от пересечения с Курортным проспектом до пересечения с ул. Парковая;

- ул. Парковая от ул. Воровского до ул. Конституции;

- ул. Конституции от пересечения с ул. Парковая до заправки «Лукойл» (Северный мол),

а также все переезды на них.

Маршрут марафона также проходит по пешеходной зоне ул. Навагинская от Курортного пр. до здания администрации Центрального р-на и обратно.

При этом будет организован проезд по выделенным полосам от ул. Черноморской до ул. Яна Фабрициуса, от проспекта Пушкина до ул. Учительской, от ул. Первомайская до ул. Горького.

На время проведения мероприятия будут изменены схемы маршрутов регулярных перевозок города Сочи:

- Направление Лазаревское - Сочи, муниципальные пригородные маршруты регулярных перевозок № 110, № 119, № 155, № 155к, № 169 будут осуществлять движение по ул. Виноградная, далее после оста. Спортивная движение будет осуществлять по ул. Гагарина, ул. Московская до ж/д вокзала Сочи в прямом направлении.

- Направление ул. Виноградная маршруты № 4, № 6, № 7, № 25, № 30, № 104 будут осуществлять движение с выездом на ул. Гагарина (Кубанское кольцо), затем ул. Московская (ост. Рынок) с выездом на ул. Горького (ост. Автовокзал), далее по маршруту. В обратном направлении движение через автовокзал Сочи, далее по ул. Роз, ул. Гагарина, ул. Красноармейская, ул. Виноградная, далее по маршруту.

- Муниципальные городские и пригородные маршруты регулярных перевозок № 1, № 2, № 3, № № 22, № 37, № 43, № 45, № 83, № 86, № 87, № 103, №105, № 105с, № 120, № 121, № 125с, № 125п № 113,№ 120, № 121, №124с, № 180, будут осуществлять движение по «Дублеру Курортного проспекта», далее по ул. Транспортная с выездом на Курортный проспект в прямом и обратном направлении.

- Городской маршрут № 19 будет осуществлять движение в прямом направлении от ул. Вишневая по маршруту до автовокзала Сочи далее ул. Горького - ул. Конституции ул. Транспортная с выездом на Курортный проспект и далее по маршруту. В обратном направлении от ул. Бытха - ул. Транспортная - ул. Конституции - ул. Абрикосовая - ул. Вишневая (без заезда на ост. «Автовокзал Сочи»).

- Городской маршрут № 41 буде осуществлять движение в прямом направлении от ост. Новая Заря по маршруту, далее с левым поворотом на ул. Горького - ул. Конституции - ул. Транспортная - с выездом на Курортный проспект далее по маршруту. Движение в обратном направлении от ул. Есауленко - ул. Курортный проспект - ул. Транспортная - ул. Донская (без заезда на ост. «Автовокзал Сочи»);

- Городской маршрут № 95 движение в прямом направлении от ул. Вишневая по маршруту, далее с левым поворотом на ул. Горького - ул. Конституции - ул. Транспортная с выездом на - Курортный проспект, далее по маршруту. Движение автобусов по маршруту в обратном направлении от ул. Бытха - Курортный проспект - ул. Транспортная - ул. Конституции - ул. Абрикосовая - ул. Вишневая (без заезда на ост. Автовокзал).

- Городской маршрут № 98 движение в прямом направлении от ул. Новая Заря (МТКР «Моремолл») по маршруту с левым поворотом на ул. Горького - ул. Конституции - ул. Транспортная, далее по маршруту. Движение автобусов по маршруту в обратном направлении от ул. Бытха - Курортный проспект - ул. Транспортная - ул. Донская – ул. Новая Заря (МТРК «Моремолл»).

- Пригородный маршрут № 122 будет осуществлять движение в прямом направлении от ул. Дагомысская (4-я гор. больница) - ул. Конституции - ул. Московская с левым поворотом на ул. Горького - ул. Конституции - ул. Транспортная с выездом на Курортный проспект и далее по маршруту. Движение автобусов по маршруту в обратном направлении от ул. Дарвина (ост. Школа интернат №1) - Курортный проспект - ул. Транспортная - ул. Конституции - ул. Московская - ул. Горького - ул. Чебрикова - ул. Дагомысская.

- Городской маршрут № 94 будет осуществлять движение по укороченному маршруту на участках: от ул. Яна Фабрициуса, 12/18 - ост. Институт цветоводства - ул. Фабрициуса (парк Дендрарий) и от переулка Донской - ост. «Автовокзал».

- Городской маршрут № 92 будет осуществлять движение автобусов по укороченному маршруту на участках: от ост. маг. Перекресток - ул. Дмитриевой, 32 и от ул. Ландышевая - ост. Автовокзал.

- Городской маршрут № 38 будет осуществлять перевозки пассажиров с ограничением схемы движения маршрута от ост. «Лесная» (ул. Макаренко) до ост. «парк Ривьера» (ул. Егорова) в прямом и обратном направлении.

- Городской маршрут № 47 будет осуществлять перевозки пассажиров с ограничением схемы маршрута от ост. Автовокзал - ул. Транспортная - ост. Гимназия № 9.

- Городской маршрут № 43 будет дополнительно осуществлять перевозки пассажиров с ограничением схемы маршрута от ул. Вишневая до ост. Банк Москвы (ул. Горького).

- Городской маршрут № 83 будет дополнительно осуществлять перевозки пассажиров с ограничением схемы маршрута от ул. Крымская - до ост. Банк Москвы (ул. Горького).

- Конечным остановочным пунктом «Ж/д вокзал Сочи» будет для маршрутов регулярных перевозок: № 24, № 36, № 101, № 102, № 114.

Приостановлено движение автобусов с 7:00 до 16:00 на маршрутах регулярных перевозок: № 14, № 15, № 17 и № 23, сообщает пресс-служба администрации Сочи.информация