«Грязный дождь». Сочинские синоптики объяснили причину необычных осадков на курорте Минувшей ночью автомобили горожан покрылись слоем серо-желтой пыли

Выпавший в Сочи «цементный» дождь вызвал немало вопросов у жителей города. Одни предполагали, что с неба лилась грязная вода, смешанная с африканским песком. Другие абсолютно уверены, машины были покрыты грязевыми каплями дождя с химикатами, которые используются для «разгона» облаков.

Однако в Гидрометцентре обе эти версии сразу опровергли. Синоптики заверяют, что никакой экологической катастрофы не произошло. В ночь на 26 сентября моросил мелкий дождик, который просто прибил пыль и грязь к поверхности машин. Ведь накануне в Сочи стояла сухая погода.

Однако такое объяснение устроило далеко не всех водителей. Некоторые остались при мнении, что «летающий цементный завод» (такое название получили осадки у пользователей социальных сетей) не так уж и безобиден.