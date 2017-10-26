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В нескольких районах Сочи сегодня не будет холодной воды К социально значимым объектам будет организован подвоз воды

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Для предотвращения аварийных ситуаций на магистральном водопроводе по улице Медовой в районе ЖК «Курортный» сегодня с 13.00 до 17.00 будут проводиться ремонтные работы.

Поэтому временно прекращено водоснабжение следующих потребителей: поселки Кудепста, Хоста, в Адлере - улицы Медовая, Белых акаций, Орбитовская, Православная, Троицкая. Также возможно пониженное давление в сети вплоть до отсутствия воды в микрорайонах Мацеста, Бытха и селе Раздольное.

Организован подвоз воды в городскую больницу №3 по адресу ул. Самшитова, 4, при необходимости – к другим социально значимым объектам, сообщает пресс-служба МУП г. Сочи «Водоканал».