Сочи получит миллиард рублей на ремонт дорог
На ремонт сочинских дорог в следующем году из бюджета Краснодарского края выделят 1 млрд руб. Эти средства направят на реконструкцию 29 улиц протяженностью более 40 километров
- В прошлом году мы получили на ремонт улиц порядка 210 млн рублей. Многое было сделано, и мы готовы об этом отчитаться. В этом году программа увеличилась в два с лишним раза – направлено порядка 550 млн рублей из краевого бюджета. В 2018 году мы планируем получить уже 1 млрд рублей. Это огромная и напряженная программа. Фактически, мы зайдем на те улицы, которые не ремонтировались десятилетиями как, например, Новороссийское шоссе, - сообщил вице-мэр Мугдин Чермит.
Таким образом, в следующем году на ремонт дорожного полотна будет потрачена рекордная сумма.
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- Ответить27.10.2017, 16:17Ага ... Оторвутся по полной ... Да , господин Чермит ? Распилы у вас еще приветствуются ? Или аннулированы новым прокурором ?