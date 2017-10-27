Сочи получит миллиард рублей на ремонт дорог Власти курорта планируют сменить дорожное полотно на трассах, которые не ремонтировались десятилетиями

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На ремонт сочинских дорог в следующем году из бюджета Краснодарского края выделят 1 млрд руб. Эти средства направят на реконструкцию 29 улиц протяженностью более 40 километров

- В прошлом году мы получили на ремонт улиц порядка 210 млн рублей. Многое было сделано, и мы готовы об этом отчитаться. В этом году программа увеличилась в два с лишним раза – направлено порядка 550 млн рублей из краевого бюджета. В 2018 году мы планируем получить уже 1 млрд рублей. Это огромная и напряженная программа. Фактически, мы зайдем на те улицы, которые не ремонтировались десятилетиями как, например, Новороссийское шоссе, - сообщил вице-мэр Мугдин Чермит.

Таким образом, в следующем году на ремонт дорожного полотна будет потрачена рекордная сумма.