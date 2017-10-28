В центре Сочи появились три десятка манекенов с черными шарами вместо головы (ФОТО) Местных жителей и гостей курорта призывают принять участие в необычной акции







Власти Сочи решили в очередной раз привлечь внимание общественности к проблеме наркомании в молодежной среде. Воплощением этой идеи стала инсталляция под названием «Тебе жить!», организованная на улице Навагинской.

В самом центре Олимпийской столице были расставлены три десятка манекенов, у каждого из которых имеется табличка с именем, возрастом и причиной смерти конкретного человека. Самая интересная деталь – у них отсутствуют головы. Вместо них у шеи привязан надувной шарик черного цвета. Завершает инсталляцию манекен с пустой табличкой.

Организаторы призвали местных жителей и гостей Сочи поддержать акцию. Для этого нужно сделать селфи на фоне инсталляции и выложить снимок в социальных сетях с хештегом #ТебеЖить.