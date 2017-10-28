В Сочи продаются квартиры в «кафе-магазине»

Земельный участок под данным объектом недвижимости не сформирован в должном порядке
В Сочи продаются квартиры в «кафе-магазине»
Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

Покупающие квартиры в жилом комплексе «Якорный» по улице Череповецкой в поселке Якорная щель граждане даже и не подозревают, что становятся владельцами недвижимости в восьмиэтажном здание «кафе-магазина с офисными помещениями». Именно так по документам зарегистрировано сооружение, находящееся в собственности у Дмитрия Дьякова.

- Разрешения на возведение данного объекта недвижимости не было представлено, - заверили в пресс-службе администрации Сочи. - На сегодняшний день земельный участок под данным объектом недвижимости не сформирован в должном порядке. 

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