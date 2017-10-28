Мэрию Сочи оштрафовали за использование музыки во время празднования Дня города С жалобой на нарушение исключительного права в суд обратилось Российское авторское общество

Автор фото: http://hcdin.ru

Администрация Сочи проиграла суд Российскому авторскому обществу по делу о нарушении авторских прав на музыкальные произведения, прозвучавшие во время празднования дня города в 2016 году.

В концерте на площади Южного мола прозвучали 22 произведения, входящих в репертуар РАО. В частности, для гостей праздника были исполнены песни из фильмов «Мэри Поппинс, до свидания» и «Приключения Буратино», песня Виктора Цоя, а также англоязычные произведения (Wаn Too – Garnefski Peter, Hey Pachuko – Achor James и другие).

Доводы администрации Сочи, что исполнение музыкальных произведений на официальном мероприятии не носило коммерческий характер, суд не убедили. И, поскольку авторские права РАО распространяются на любое публичное исполнение композиций, суд постановил взыскать с муниципалитета 220 тыс. руб. компенсации, сообщает Коммерсант.