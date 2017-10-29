Власти придумали решение проблемы обманутых дольщиков Владимир Путин поручил правительству проработать замену долевого строительства проектным финансированием

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Правительство намерено решить проблему обманутых дольщиков радикальным образом. С подачи президента спустя несколько лет застройщикам придется отказаться от долевого строительства. Взамен старой схемы мы получим проектное финансирование строек с участием банков, которые будут накапливать средства будущих жильцов на специальном счету.

Участие банков в процессе строительства многоквартирных домов ограничит доступ на рынок для недобросовестных застройщиков.

- Переход к проектному финансированию строительства для региона может оказаться определяющим шагом в урегулировании ситуации с дольщиками. Это отсеет тех, кто либо попросту не умеет распоряжаться деньгами, либо изначально рассчитывает на мошенническую схему, привлекая деньги дольщиков, – губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уход от долевого строительства еще объясняется тем, что невозможно полностью обеспечить безопасность вложений, застройщик может разориться в любой момент.