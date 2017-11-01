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В России изменена очередность проезда транспорта при круговом движении Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев внес существенные изменения в правила дорожного движения

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Соблюдение ПДД является жизненной необходимостью. Водитель должен четко знать, как ему поступать в конкретной ситуации. Однако разные схемы проезда круговых перекрестков, становились причиной многочисленных конфликтов на дороге. Теперь ситуация может заметно улучшится.

Два постановления, подписанные вчера, 30 октября, премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, вносят существенные изменения в правила дорожного движения (ПДД). Прежде всего, изменилась очередность проезда при круговом движении. Приоритет получили автомобилисты, двигающиеся по кругу, а тем, кто въезжает на перекресток, придется уступать дорогу.

Кроме этого, на перекрестках введена новая диагональная разметка «вафельница», действие которой регламентируется вторым документом. Региональным властям предоставлено право наносить такую разметку на дорогах с целью облегчения ориентирования водителей.

Отметим, что ранее дать круговым перекресткам право главной дороги предлагали в МВД. В ведомстве подчеркивали, что подобная инициатива вызвана неоднозначной трактовкой водителями действующих норм, что провоцирует образование заторов и совершение ДТП. Соответственно новые нормы ПДД позволят увеличить пропускную способность таких перекрестков и сделать дорожное движение безопаснее.