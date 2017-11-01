Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

Сел в такси-включи камеру на телефоне. В Сочи продолжается борьба с «бомбилами» Власти курорта объединяют усилия с общественным движением «Стоп-нелегал»

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Регулярные рейды по выявлению нелегальных таксистов хоть и приносят свои плоды, но полностью убрать с улиц курорта незаконных перевозчиков пока не получается. Не останавливают «бомбил» ни полицейские проверки, ни жесткая конкуренция.

- На рынок таксомоторного бизнеса выходит кто угодно. Здесь можно увидеть и машины других регионов и даже государств. Причем за комфорт и безопасность перевозки, как говорят диспетчеры, они не отвечают. Однако пассажиры, получившие некачественную услугу, не решаются идти в суд и добиваться справедливости, - констатируют в пресс-службе администрации Сочи.

В связи с этим, представители таксомоторного общества и власти города решили объединить усилия с общественным движением «Стоп-нелегал», работающим по схеме «заказали автомобиль и включили камеру на телефоне». Опровергнуть видеозапись не получится, а вот отвечать перед законом придется.

- Осуществление пассажирских перевозок без разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым автомобильным транспортом по действующему законодательству влечет наложение штрафа от 50 тысяч рублей. При повторном нарушении вплоть до изъятия автомобиля, - напоминает координатор межрегионального общественного движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк.

Представители общественного движения «Стоп-нелегал» готовы не только проводить рейды, но и давать дистанционно консультации. И это только первый шаг в совместных действиях по исключению водителей-нелегалов. Власти курорта уже инициируют через краевых парламентариев внесение изменений в федеральный закон по ужесточению наказания нелегальных перевозчиков.